VVOG hard onderuit tegen GVVV, WHC grijpt koppositie en derde zege op rij voor Eerbeekse Boys

Overzicht Apeldoorn/Veluwe Eerste zege voor Eerbeekse Boys, CSV Apeldoorn pakt een pluspunt en Putten mag verder in de beker

Een aantal plaatsen in de regio staan dit weekend in het teken van carnaval. Mede daardoor was het sportprogramma dit weekend beperkt. Een klein aantal clubs kwamen maar in actie. Hieronder een volledig overzicht van de voetbalwedstrijden die in de regio ’s Apeldoorn en de Veluwe gespeeld zijn. De overige sporten staan in een apart overzicht.