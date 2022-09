VVOG maakte in de derby tegen DVS ‘33 na rust het verschil en kan drie punten bijschrijven

In de eerste 20 minuten was de derby tussen VVOG en DVS ‘33 in evenwicht. De eerste VVOG-kans was voor Jeremy de Graaf, maar de spits mikte hoog over. Namens DVS dook Nicky van Hilten ineens op in de zestienmeter, maar de rechtsback kopte voorlangs. Mitchel Dijkhof brak na 24 minuten de ban. De middenvelder werd niet aangepakt en schoot de bal van afstand onder Daan Huiskamp door.