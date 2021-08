VVOG-spits behoort in Harderwijk ineens tot de oudjes: ‘Ik eis van mezelf dat ik het team bij de hand neem’

Spelerscarrousel Onur Tekay gaat bij TKA ook weer op het veld aan de slag

1 mei Onlangs verbond hij zich aan de zaalvoetballers van AGOVV die uitkomen in de Eredivise, maar Onur Tekay is komend seizoen ook nog op het veld te vinden. Voor vierdeklasser TKA is Tekay een zeer welkome versterking.