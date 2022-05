We gaan nog gewoon even door: een goed gevuld midweeks programma

Programma Apeldoorn/VeluweHet is nog even doorbijten voor de amateurvoetballers. De meesten hebben de afgelopen manden al een karrenvracht aan wedstrijden gespeeld, maar toch is er nog een midweekse ronde nodig in de meeste afdelingen, om in het eerste weekend van juni de competitie af te kunnen sluiten.