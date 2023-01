Wesley de Klein wil afscheid met een knal: ‘We zien wel waar het schip strandt’

Tweede klasse Na meer dan een jaar kan Arjan Wiegers eindelijk weer minuten maken bij IJVV: ‘Ik voelde me machteloos’

Bijna vijftien maanden duurde het blessureleed, maar daar staat Arjan Wiegers weer. Een blik over de linkerschouder, een vette glimlach. De linksbuiten van IJVV springt en huppelt aan de zijlijn, staat te trappelen voor zijn invalbeurt van iets minder dan een kwartier. Een goal als kers op de taart is hem niet gegeven; 2-0 is het en 2-0 blijft het tegen OWIOS.

22 januari