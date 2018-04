Woordenwisseling Woutersen en Van Kampen mist uitwerking niet

Robur snijdt zichzelf in de vingers, Columbia wint

17:07 Sinds 17 december had men erop moeten wachten, zondagmiddag was het ‘eindelijk’ weer zover. Columbia smaakte weer eens het zoet van een zege. Buurman Robur et Velocitas werd verslagen in een harde, maar kwaliteitsarme derby. Het werd 2-1 voor de geelzwarten.