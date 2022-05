WSV-aanvaller Ifé Oduguwa ziet titel gloren: ‘We raken niet meer uit deze flow’

Oduguwa is vergroeid met de club, speelt er bijkans zijn hele leven, maar nam in de winterstop toch een vrij opmerkelijk besluit. Hij stopt ermee na dit seizoen. Dit heeft eerst en vooral te maken met zijn privésituatie. ,,Mijn zoontje Joshua is inmiddels alweer bijna twee jaar - hij viert zijn verjaardag in augustus - maar zijn geboorte was er eentje met veel complicaties. Dat wil ik verder niet heel veel benoemen in de krant, maar zwaar was en is het wel en dat is nog een understatement ook. Gebroken nachten, weken en maanden achtereen niet meer dan vier uur slaap per nacht én daarbij zwaar werk in de jeugdzorg en dus voetballen op aardig niveau bij WSV. Het ging er op een gegeven moment echt inhakken. In de winterstop heb ik bij de club dan ook aangegeven te stoppen.”