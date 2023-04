WSV gaat de knedende handen van verzorger Shamash Wong Sioe missen, maar het gemis zal wederzijds zijn

overzicht apeldoorn/veluwe Periodeti­tel voor Beekbergen, Orderbos heeft geen kind aan TKA, SDC Putten mangelt Nunspeet

Beekbergen verrast dit seizoen in de derde klasse en pakte paasmaadag zelfs een periodetitel. de noodzakelijke overwinning kwam bij Turkse Kracht geen moment in gevaar. het was ook een mooi weekend voor CSV Apeldoorn, dat ten koste van Juliana’31 doorstootte naar de laatste vier van het bekertoernooi. Ook Giovanni Hiwat van SDC Putten ging lekker het paasweekend in, hij scoorde liefst viermaal tegen Nunspeet.