Youssef El Badey moet AGOVV Futsal voor degradatie behoeden

El Badey was eerder werkzaam in Apeldoorn. Hij leidde in 2018 de Pro Futsal Club naar de eredivisie. Na de fusie met WSV was de coach met het nieuwe Futsal Apeldoorn voornemens de aanval in te zetten op de Nederlandse zaalvoetbaltop. De grootse plannen van voorzitter Derek Kant bleken evenwel gebouwd op drijfzand. Toen het ‘luchtkasteel’ instortte, vertrok de Tilburger naar Groene Ster Vlissingen.