Zolang er geen profclub voorbij komt, speelt Levi Opdam (24) voor Columbia in Apeldoorn

Columbia-kee­per De Boer vindt het mooi geweest onder de lat: ‘Ik ben altijd een beetje een luie sporter geweest’

17 februari ,,Ik heb ervan genoten, maar het is nu mooi geweest, ik heb echt geen zin meer in trainingen.” Leroy de Boer houdt ermee op. De 28-jarige doelman van Columbia gaat in de avonduren doordeweeks en ’s zondags overdag op zijn lauweren rusten. ,,Ik heb nooit zo van trainen gehouden.”