Zwart-Wit’63 en Ahrens na twee seizoenen uit elkaar

De afgelopen periode zijn er diverse gesprekken geweest tussen het bestuur van Zwart-Wit’63, de technische commissie en Remko Ahrens. De uitkomst van de gesprekken is dat het contract van de trainer niet zal worden verlengd met een derde jaar.

,,Dat betekent dat wij aan het eind van het seizoen uit elkaar zullen gaan. Bij beide partijen heerst teveel twijfel in sportief opzicht om langer met elkaar door te gaan’’, meldt het bestuur in een statement. Wel wordt gezamenlijk uitgekeken naar een goede tweede seizoenshelft. Zwart-Wit’63 staat derde in de derde klasse B.