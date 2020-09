52-jarige doelman redt Harfsen

SV Harfsen heeft de openingswedstrijd van het seizoen met 6-3 gewonnen tegen Blauw Wit ’66 uit Holten. Het verhaal van de wedstrijd was echter niet de vele doelpunten, maar dat van de 52-jarige doelman Erik ten Have, die Harfsen uit de brand hielp.

Vanwege blessures bij zowel eerste keeper Joost Veeneman als tweede keeper Stan Veltmaat, werd trainer Gertie Wichers gedwongen Erik ten Have op doel te zetten. Ten Have is behalve doelman van het 45+ team ook leider van het eerste elftal van Harfsen.

Lege stoel

Vandaag was die situatie helemaal anders. ,,Normaal gesproken zit Erik naast me op de bank, dus het was een beetje vreemd vandaag. Voor de wedstrijd had ik zelfs twee stoelen klaargezet, één voor Erik en één voor mij. Die stoel bleef maar leeg, en toen bedacht ik dat hij natuurlijk op doel zou staan vandaag.”

Een vreemde gewaarwording voor Wichers, maar niet voor Ten Have die zich onderscheidde met een aantal belangrijke reddingen. ,,Hij was de man van de wedstrijd vandaag. Hij pakte een aantal belangrijke ballen en had er ook veel klemvast. Halverwege de wedstrijd stond het 0-1 voor Blauw Wit, maar die score had ook veel hoger uit kunnen vallen.”

Tevreden coach

Na de rust wist Harfsen zich goed te herpakken en werden er maar liefst zes doelpunten gemaakt. Het werd nog een aantal keer spannend toen Blauw Wit de aansluitingstreffer dreigde te maken, maar Harfsen trok de wedstrijd goed over de streep. Wichers was na afloop dan ook een tevreden coach. ,,Het ging deze wedstrijd om het collectief en de details. Het collectief was er in de eerste helft al, maar de details werden pas in de tweede helft goed vormgegeven. Dat vertaalde zich in een ruime, maar wel enigszins geflatteerde overwinning voor ons.”