Aanvoerder Schokker zag Heino vanaf Menorca promoveren: ‘Geen rekening gehouden met dit scenario’

Dus ging aan het eind van zondagmiddag op het Spaanse eiland Menorca een vuist de lucht in, en maakte de uitzinnige Schokker een hoop kabaal toen de scheidsrechter drie keer op zijn fluit blies. De wedstrijd werd door RTV Oost live uitgezonden, dus zag Schokker hoe zijn ploeggenoten tegen het Amsterdamse AGB een 0-2 achterstand omdraaide in een 4-2 overwinning. „Mijn zoontje van één was net wakker, die keek mij wel even aan wat ik in vredesnaam aan het doen was.”