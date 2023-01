Achterhoekse derby in Vorden, kelderkraker in Bathmen en Kwiek hoopt een plaatsje te stijgen

Onver­wachts overlijden van ‘geliefd’ lid voetbal­club V.V. Activia: alle wedstrij­den afgelast

De teams van voetbalclub V.V. Activia uit Twello zullen komend weekend niet in actie komen. Reden daarvoor is het ‘geheel onverwachts’ overlijden van een jongen die lid was van de club.

9 december