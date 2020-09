Activia en Colmschate krijgen pak op de broek bij ouverture, Diepenveen slaat toe

,,Na de eerste tegengoal hebben we het tempo goed hoog kunnen houden‘’, aldus Diepenveen-trainer Robert Slinkman. ,,We zijn daarna echt goed gaan spelen, waardoor er nog vijf ballen invlogen. Je kan slechter starten dan dit.‘’

Wie minder goed begon was Activia. Tegen Warnsveldse Boys werd er verloren met 6-0. Trainer Resit Schuurman was reëel: ,,Dit team was gewoon een maatje te groot voor ons.‘’

Colmschate

Ook Colmschate had een zware start. De ploeg verloor met duidelijke cijfers van KCVO: 1-6. Rowdy van der Hoop blijft nuchter: ,,We zitten in een leerproces, en soms ga je dan gewoon hard onderuit. We gaan onze fouten analyseren en kijken wat we kunnen verbeteren. We hebben met een nieuwe spelopvatting een goede voorbereiding gehad, dus we gaan positief naar de volgende wedstrijd toe.’‘

Turkse Kracht heeft de punten gedeeld met Albatross. Een 0-2 achterstand werd na een matige eerste helft omgebogen naar een gelijkspel, 2-2. Nieuwe trainer Jacob Ensing was gematigd positief: ,,De start van het seizoen is altijd lastig. We merken dat we conditioneel echt nog een stuk achterlopen. We begonnen de eerste helft ronduit slecht, maar de tweede helft hebben we laten zien dat we echt goede voetballers in de ploeg hebben.‘’

Overwetering

Nieuwkomer ABS en titelkandidaat Overwetering deelden de punten in een levendige strijd (2-2). Na de thee kwamen de bezoekers uit Olst nog op een 2-0 voorsprong, maar diep in de tweede helft werd de schade door ABS hersteld. Door een onbesuisde tackle en een noodgreep moest de ploeg van Sander Poll met negen man de schade beperken: ,,We maken twee goede goals, maar uiteindelijk kom je in een situatie waar je echt niet in wil komen. Na de 2-2 was het echt overleven. De neutrale toeschouwer heeft denk ik gewonnen.’