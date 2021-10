Activia heeft ‘vechtwedstrijd’ nodig om eerste punt van het seizoen te pakken

Van tevoren was men pessimistisch in de bestuurskamer van VV Activia. Vorige week werd met 6-0 van directe concurrent Colmschate ’33 verloren, wat door trainer Richard van Dellen omschreven werd als een ‘collectieve wanprestatie’. Coen Kolkman schreeuwde vooraf dan ook niet van de daken dat subtopper Overwetering even opgerold gaat worden. ,,We willen vandaag vooral veel strijd zien, daar ontbrak het vorige week totaal aan. Het resultaat zien we dan wel” aldus de joviale elftalleider.

Trouwe jongens

Van crisis is nog geen sprake, volgens trainer Van Dellen. ,, Tegen Colmschate was het heel slecht, maar we verliezen nipt van koploper AZC. Tegen KCVO dachten we ook dat winst mogelijk was, maar die draaien bovenin mee. Daarnaast hebben we nog een wedstrijd tegoed, dus het lijkt nu ook iets slechter dan het is. Het is wel belangrijk dat we erin blijven, want Activia is toch een club die het van de trouwe jongens moet hebben. Daar loopt een aantal heel goede voetballers tussen en als je degradeert heb je toch de kans dat ze het een keertje hogerop willen proberen.”