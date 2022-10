Alleen Twello en Colmschate spelen voor de competitie, handbalderby’s in Nieuw Heeten en Lettele

Vorden begint sterk aan competitie vol met ‘onbekende’ tegenstan­ders

Vorden is goed begonnen aan het seizoen in de tweede klasse. Na de uitschakeling in het bekertoernooi werd zondag voor eigen publiek gewonnen van SDC’12 uit Denekamp. De thuisploeg kwam al vroeg op achterstand, maar voetbalde daarna veel beter dan de fysiek sterke gasten en boekte zo een verdiende overwinning: 2-1.

25 september