Arendsen Raedt blijft flink op schot

Mehmet Çolak van Turkse Kracht scoorde ook (eenmaal) en bezet de tweede positie met zes punten. A-junior Jason Pham van Heino komt in één klap op vier punten na zijn twee treffers in het vlaggenschip tegen Stevo. Verder was het zaterdag feest bij de familie Klumper in Harfsen. Alle drie de broers scoorden in de met 0-7 gewonnen streekderby tegen Almen: Dylan, Jasper en Patrick, die een strafschop benutte.