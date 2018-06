Avontuur in de vierde klasse ten einde voor SVBV

Turkse Kracht handhaaft zich

17:28 Dit seizoen lukte het Turkse Kracht nog niet om te winnen van het Apeldoornse Albatross. Maar competitiewedstrijden telden vandaag niet meer mee. Een compleet seizoen, samengebald in een wedstrijd. Het is de apotheose waar iedere voetballer van droomt. Turkse Kracht had de zenuwen het best onder controle en versloeg de hoger ingeschatte tegenstander op eigen veld met 2-1.