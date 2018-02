AZC maakt uitglijder op uitwijkveld

AZC raakte van slag. Het teamverband en overleg verdwenen. Spelers gingen op elkaar en op de scheids mopperen. Ook de kwaliteitsimpuls die Lars van Roon de ploeg op het Hanzepark tijdens de winterstop gaf, sorteerde nog weinig effect. De voormalig jeugdspeler van De Graafschap en Vitesse, die zelfs enkele wedstrijden in de Jupiler League speelde, kwam nog wedstrijdritme tekort. “Na een buitenlands verblijf wilde ik op niveau gaan voetballen. Ik kende van school nog een aantal jongens en het is hier buiten het veld bijzonder gezellig.” Dat het er binnen het veld veel minder gezellig aan toe ging, was de Brummenaar ook opgevallen. “We moeten meer van elkaar accepteren en veel positiever coachen. Het probleem is bekend. De onderlinge communicatie moet veel beter. We werken er hard aan. Dat zal wel moeten, want we hebben vandaag hele dure punten laten liggen.”