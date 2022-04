AZC op titelkoers na simpele zege, Brummen snoept sterk Robur verrassend punt af

3e klasse D

Koploper AZC kwam bij degradatiekandidaat Vaassen niet in de problemen, al duurde het tot diep in de tweede helft totdat de Zutphenaren de wedstrijd via Felix Mulder en Lars van Roon besliste (0-3). Dankzij de winst liep het uit naar een voorsprong van vier punten, omdat concurrent Robur et Velocitas niet verder kwam dan 1-1 tegen Brummen. Een prima avond dus voor trainer Tom Polman en de zijnen.

,,We hebben een mooie donderdagavond, dus het feit is dat we het nu helemaal in eigen hand, al hadden we dat eigenlijk al wel. Na de 0-2 was het wel gedaan, al hadden we wel eerder de mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen, wat helaas niet lukte.”

Vaassen - AZC 1-3 (0-1). 45. Ronahi Aksan 0-1, 77. Felix Mulder 0-2, 83. Lars van Roon 0-3.

Brummen steeg dankzij het gelijkspel twee plaatsen. Een punt dat tot stand kwam via twee strafschoppen vlak na elkaar halverwege de eerste helft. Voor Brummen schoot Rico van Ginkel raak, daarna zag Djordi van der Hoop zijn ploeg geweldig stand houden.

,,Zo'n scenario reken je natuurlijk niet op. Als je twee plekken kunt stijgen door een punt te pakken bij de grootste titelkandidaat, en dat door een geweldige verdedigende discipline, mag je heel blij zijn. We speelden tegen een ploeg die een klasse beter was. Nu moeten we ambitieus zijn, elke week vol gaan en dan zien we wel waar we uitkomen. Ons doel was handhaving, dat is nu wel bereikt.”

Robur et Velocitas - Brummen 1-1 (1-1). 25. Roy van der Gouw 1-0 (strafschop), 26. Rico van Ginkel 1-1 (strafschop).

4e klasse G

Lettele boekte in de degradatiestrijd een zeer belangrijke zege bij de nummer voorlaatst SV Zwolle (0-2). De opluchting in het Lettelse kamp was groot volgens trainer Jan Willem van Schooten. ,,Mijn ploeg heeft moeite om lang de concentratie vast te houden, maar dat gaat steeds beter. Ook hebben we geen blessures en schorsingen, dus ik beschik over de hele selectie in deze lastige fase. Iedereen is blij en opgelucht nu we een reeks van drie overwinningen hebben neergezet, waarvan twee tegen hekkensluiter Ulu Spor die we moesten inhalen. Ik had er een beloning op gezet, dus ik ben de ploeg taart verschuldigd”, aldus trainer Van Schooten.

Zwolle - Lettele 0-2 (0-1). 36. Joost Meijerink 0-1, 51. Koen Heuvelman 0-2.

Ook Lettele kreeg daarbij een helpende hand toegestoken, want subtopper Haarle versloeg op eigen veld Hoonhorst met 2-1, waardoor Lettele de top tien in kwam, en daarmee op een veilige plek terecht kwam. ,,Vorige keer hadden we ook al moeite met Hoonhorst, dus we wisten dat het een lastige wedstrijd ging worden. Zo snel mogelijk 32 punten, dus die hebben we binnen. We hebben een relatief rustig schema. En mei is de maand van de toppers bij ons, dus dat is mooi. Dan zien we wel waar het eindigt”, aldus trainer Jordi Willems.

Haarle - Hoonhorst 2-1 (1-1). 17. 0-1, 23. Daan Hobert 1-1, 53. Jord Veldkamp 2-1.