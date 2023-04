AZC zadelt Lemelerveld met de zorgen op na 3-4 zege in knotsgekke wedstrijd: ‘Die zat er lekker in, hè’

tweede klasseAZC Zutphen heeft in Lemelerveld met 3-4 gewonnen. In een wedstrijd met twee penalty's, prachtige doelpunten en veel ontlading mag de Zutphense drie punten meenemen en neemt het de tiende positie over van de tegenstander.

De Hollandse hitjes staan weer aan en de supporters van de thuisploeg zijn voor de wedstrijd vooral in de ban van de lootjes, die in de verkoop zijn. De prijzen zijn groot en iedereen wil wel een lootje kopen. De aanvoerder van Lemelerveld wordt voor de wedstrijd ook nog even in het zonnetje gezet. Stijn Kogelman maakte vorige week zijn 100ste goal voor de club, een mijlpaal.

Even later is er afgetrapt en na vier minuten zit Lemelerveld in de problemen, sluitpost Jeroen Exel wil de bal pakken, maar springt op de man. Penalty. Vanaf elf meter mag Sven Calot de 0-1 achter zijn naam zetten. De thuisploeg herpakt zich wel. Na een aantal gemiste kansen en goede mogelijkheden maakt de ploeg van trainer Ruben Kloosterman gelijk, Noah Tuink schiet de bal erin. Zes minuten later komt de thuisploeg zelfs op voorsprong, na een splijtende pass mag Matthias Reimink oog in oog met de keeper de bal in het net leggen.

In de ‘dying seconds’ van de eerste helft krijgt AZC nog een megakans. De bal lijkt het doel in te rollen, maar het schot van Mika Dekker gaat net langs de verkeerde kant van de paal. Zo gaan de ploegen de rust in met een 2-1 voorsprong voor Lemelerveld.

Na tien minuten in de tweede helft schiet Raymond Steinvoort, in de pauze ingevallen bij AZC, een weergaloze vrije trap erin en trekt de verhoudingen weer gelijk. Dit keer kantelt de wedstrijd in de richting van de gasten. Na een onbesuisde tackle van Naud Schrijver op Felix Mulder gaat de bal voor de tweede keer op de stip. Ronahi Aksa, ook al een invaller, faalt niet.

Schrijver, de schlemiel van de 2-3, wil zijn fout rechttrekken. Na een corner in de 78ste minuut kopt de verdediger raak. Wéér is het gelijk, en wéér niet voor lang. In de 83ste minuut is Necati Taskoparan de derde wisselspeler van AZC die mag juichen, als hij van dichtbij intikt.

Het Zutphense publiek leeft met de spelers mee, zo wordt er in de laatste minuten zelfs gejuicht als de keeper een bal uit de lucht plukt. Na het eindsignaal is er opluchting, vreugde, teleurstelling én verdriet. Lemelerveld ziet zichzelf de problemen inkomen, terwijl AZC Zutphen goeie kans maakt op het ontlopen van nacompetitie.

Supersubs

Dat drie wisselspelers de wedstrijd in het voordeel van AZC beslissen is volgens Raymond Steinvoort geen verrassing. ,,Veel spelers komen terug van schorsingen en blessures, nu iedereen weer kan spelen zie je dat wij weer op volledige kracht wedstrijden kunnen winnen.’’ De nummer 12 van AZC had zelf ook zin om zich te bewijzen, de vrije trap van 25 meter ging er weergaloos in. ,,We hebben er veel op getraind, het begon met hoekschoppen en ging zo door naar de vrije trappen. Ik dacht: ‘laat ik hem eens nemen.’ Met succes gaat hij erin’’, aldus Steinvoort, die na de wedstrijd door iedereen wordt omhelsd voor zijn doelpunt. ,,Ja, die zat er lekker in, hè.’’

Volledig scherm Jubilaris Stijn Kogelman van Lemelerveld, goed voor 100 treffers, in duel met Sven Calot van AZC. © De Stentor Ronny te Wechel

Ten opzichte van de concurrenten heeft AZC een redelijk makkelijk schema. Het speelt nog tegen de laagvliegers Witkampers en SDC’12 én heeft de derby tegen Vorden nog op het programma staan. De kans is dus aanwezig dat de ploeg van trainer Tom Polman zonder nacompetitie in de tweede klasse mag blijven. Steinvoort heeft er in iedere geval vertrouwen in: ,,De komende tegenstanders zijn makkelijker dan we al hebben gehad, dus het gaat als we zo doorgaan helemaal goedkomen.’’

,,We geven het weg door twee slappe ballen breed’’ Na de wedstrijd is de ploeg uit Lemelerveld erg aangeslagen. Met diepe teleurstelling gaan ze de kleedkamer in en ze willen met niemand praten, eerst moet dit leed verwerkt worden. Trainer Kloosterman noemt het een onnodige verliespartij. ,,Wij gaan terecht de rust in met een voorsprong, eigenlijk geven we het weg door twee slappe ballen breed op het middenveld. Dit was niet nodig.’’

Grote teleurstelling dus bij de ploeg die juist zo goed bezig was sinds de winterstop. Er zijn dit kalenderjaar al 13 punten behaald, maar het loopt op een belangrijk moment door onnodige fouten drie punten mis. ,,We hebben een hele krappe selectie, als er blessures bijkomen wordt het heel lastig. Er is geen crisis, maar er zit volle druk op dat je iedere week punten moet pakken. Onze selectie is niet breed, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.’’

De afstand tot de drie degradatieplaatsen is met drie punten aan de kleine kant. En met Stevo en Reutum, een titelkandidaat en een middenmoter, zijn de komende tegenstanders ook niet mals.

