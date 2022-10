AZC Zutphen stunt tegen titelkandidaat, Vorden verspeelt zege, ook Witkampers wint niet

Vierde klasse Sallandia zuigt, irriteert, en frustreert op bezoek bij Haarle, maar wint wel

Het was een keer iets anders dan het gebruikelijke scala aan Hollandse hits dat normaal gesproken op zondagmiddag bij de meeste voetbalclubs door de boxen knalt. Rage Against the Machine met ‘Killing in the name’ schalde over sportpark De Pastoorsmoat van Haarle voor de topper in de vierde klasse tegen Sallandia, om de thuisploeg vooraf op te peppen. Het mocht niet baten, want de bezoekers wonnen: 1-4.

9 oktober