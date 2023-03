Ballen in plaats van een spelersbus bij opkrabbelend UD: ‘We moeten bouwen en dat begint onderaan’

Eigenlijk speelt UD wedstrijden zonder dat er veel op het spel staat. De club weet door de strenge degradatieregeling al maanden dat de afdaling naar de vijfde klasse wacht, en heeft daar ook wel vrede mee. Toch verkoopt de ploeg zijn huid duur onder trainer Dominik Dimitrovic. Al weken zijn er kleine nederlagen, en nu zien we met eigen ogen waarom.

Kwalitatief is de wedstrijd tegen RDC ronduit bedroevend, maar de UD’ers compenseren dat met heel veel vechtlust. Het lijkt voldoende voor een punt tegen een tegenstander die veel meer kwaliteiten heeft. De ploeg van Kick Maatman mag zich heel gelukkig prijzen met de toch ietwat gestolen overwinning.

Hitjes van Radio 10

Dimitrovic raakt niet in paniek. Hij weet waar hij mee bezig is en gaat onverstoorbaar zijn gang bij een club waar de dingen net even anders gaan dan bij andere amateurclubs. Hier bijvoorbeeld geen Nederlandstalige muziek met teksten die met een rijmwoordenboek in elkaar gebeukt zijn, laat staan van die pillenherrie, maar de brave hitjes van vroeger die je op Radio 10 hoort. Geen secretariaatsruimte, maar een kamer voor de ‘Football Manager’, al staat die leeg die sinds Cees Marbus begin november de post verliet die voor hem in het leven was geroepen.

Volledig scherm De derby tegen FC RDC duurde voor Koninklijke UD één balomwenteling te lang. © Ruben Meijerink

Nog zo’n typisch UD-dingetje, de spelersbus, is wél gesneuveld. Vorig seizoen kwam het zelfs voor dat UD geen elf spelers op de been had en dat een assistent-trainer moest inspringen, maar de ploeg ging wel steevast naar uitwedstrijden met zijn eigen spelersbus. Mooi ding, dat wel, maar duur. Dimitrovic: „Dat is toch drie-, vierduizend euro per jaar. Dan had ik liever een set goede ballen, want dat is eigenlijk het enige waar het me hier aan ontbrak”, aldus de sinds dit seizoen in Deventer actieve Tukker over ballen, toch geen onbelangrijk voorwerp in het voetbal.

Stapje voor stapje

Zonder Marbus bouwt hij verder. „Cees heeft in de eerste paar maanden heel goed werk gedaan, er staat wel een spelersgroep en een organisatie”, aldus de trainer. ,,We moeten hier bouwen, en dat begint onderaan. Dat hebben we ook gedaan. Stapje voor stapje, niet zes in één keer. Het is jammer dat het nu voor de tweede wedstrijd op rij in de laatste minuut misgaat, maar langzaam zie je een elftal dat zich kan meten met dit soort ploegen. Donderdag had ik negentien man op de training.”

Quote Ik kijk uit naar volgend seizoen, ik heb zelfs al bijgete­kend Domenik Dimitrovic, trainer Kon. UD

Dat klinkt niet bijzonder, maar dat is het wel bij een club die in de laatste weken van vorig seizoen helemaal niet meer trainde. Des te meer omdat er sportief weinig te winnen is: het is zo goed als onvermijdelijk dat de vijfde klasse volgend seizoen wacht. „Ik kijk ernaar uit, ik heb zelfs al bijgetekend. Ik hou van voetbal, van positiespel, van overtal. Dat kunnen we volgend jaar denk ik meer laten zien dan nu.”

Boven een biertje - we zijn bij UD dus het is een speciaal pilsje dat speciaal voor de club wordt gebrouwen in Frankrijk - is Dimitrovic optimistisch. „We gaan volgend jaar mooie dingen laten zien.” Als hij de vereniging, met zijn clubhuis vol grote triomfen uit het roemrijke verleden, kan meekrijgen in het ‘stapje voor stapje’-verhaal, niet sexy maar wel reëel, dan zit dat er best in.