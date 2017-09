Be Quick: attractie in de kelder

Het zaterdagelftal van Be Quick kende een roerige opstartfase. Maar met een selectie die overloopt van kwaliteit, moet de Zutphense ploeg op de kousen kampioen kunnen worden in 4E.

Alsof de duvel ermee speelde. Die gedachte drong zich op bij Björn Rutten toen het speelschema voor Be Quick bekend werd. De nieuw opgerichte zaterdagploeg, waar de 41-jarige trainer uit Deventer aan het roer staat, is op de eerste speeldag in 4E direct gekoppeld aan zijn oude club, FC RDC.

De trainer vormt zijn handen in de vorm van twee kommetjes. ,,Er moet haast wel met warme balletjes zijn gewerkt bij die loting”, zegt hij schaterlachend over de start van de competitie tegen de club waar hij jarenlang actief was als speler en trainer. ,,Ik denk wel dat velen mij direct op m’n bek willen zien gaan, haha. We kunnen de borst natmaken.”

Roerige opstartfase

Dat konden Rutten en de zijnen toch al. De ouverture sluit naadloos aan bij de roerige opstartfase van het zaterdagteam bij de Zutphense club. In de eerste plaats turbulent omdat Rutten en een groot deel van de spelersgroep een nogal bewogen jaar achter de rug hebben bij Rijssen Vooruit. De voltallige selectie en staf werden begin mei op non-actief gesteld door het bestuur, als gevolg van een reeks gestaakte wedstrijden. Rutten wil daar niet veel meer over kwijt.

Quote We waren een eilandje binnen de vereniging en dat werkte niet ,,Ik neem mijn verlies in dezen”, zegt hij. ,,Maar ik heb wel geleerd dat ik voortaan moet luisteren naar mijn gevoel. Gedurende het seizoen had ik meerdere malen aangegeven bij het bestuur dat ik in de winterstop wilde stoppen als hoofdtrainer. Ik zag er geen heil meer in, mede doordat de faciliteiten niet voor elkaar waren en beloftes niet werden nagekomen. We waren een eilandje binnen de vereniging en dat werkte niet.”

Met alle gevolgen van dien. Is Rutten niet bang dat hij bij Be Quick - waarvan zeven spelers vorig jaar ook actief waren voor Rijssen Vooruit - opnieuw een eilandje gaat vormen? ,,Nee. Hier zijn alle faciliteiten wél goed voor elkaar. Bovendien zijn we vanaf moment één duidelijk geweest naar elkaar over de verwachtingen. Het is een pilotjaar en bij succes gaan we verder. De club hoopt dat onze prestaties mede zorgen voor aanwas van jeugdspelers. Als wij succes hebben, kan dat een positieve weerslag hebben op de club. Be Quick wil weer meetellen in de regio.”

FC Zutphen

De opstartfase was ook roerig doordat zaterdageersteklasser FC Zutphen op z’n zachtst gezegd niet blij is met de concurrentie. Zo kozen Emir Balavac en Samad Ezafzafi, beide met een verleden bij FC Zutphen, voor Be Quick in plaats van de eersteklasser. En Melvin Everts en het grote talent Jamiro Steenbergen (16) stapten over van sportpark ’t Meijerink naar Zuidveen. Rutten: ,,Ik snap de onvrede van FC Zutphen best. Als je kijkt welke spelers ik in de vierde klasse tot mijn beschikking heb, wordt al gauw gedacht dat wij betalen. Maar dat is absoluut niet het geval. We zijn een vriendenteam, dat vanuit plezier in het spelletje tot prestaties wil komen. Dat spreekt veel jongens aan.”

Wel werkt Rutten met een selectie van slechts zeventien man. ,,Krap. Maar we hebben veel kwaliteit en gaan voor niets minder dan de titel.” Niet verwonderlijk met zo’n selectie. Veel spelers hebben ervaring in de top van het amateurvoetbal en Joey Steenbergen (Go Ahead Eagles), Hermani de Andrade (FC Twente), Huseyin Cengiz (AGOVV) en Kevin Ooms (De Graafschap) proefden zelfs in de keuken van bvo’s. De ingrediënten om uit te groeien tot attractie in de kelder van het amateurvoetbal zijn er dan ook volop bij Be Quick.