Be Quick kan geen vuist maken tegen Victoria Boys

De strijd onderin is ongemeen spannend, want er komen nog liefst zes ploegen in aanmerking voor rechtstreekse degradatie/spelen nacompetitie. Met nog vier wedstrijden te gaan is het voor de ploeg van trainer Stefan Jansen alle hens aan dek. Nick Scharrenberg zorgde voor de enige Zutphense treffer.

Scharrenberg zat op de bank en viel in de 30e minuut in. ,,We scoren moeilijk en dat breekt ons in vele wedstrijden op. Ook vandaag ging het moeizaam richt het doel van Victoria Boys. Er werden te vaak verkeerde keuzes gemaakt en daardoor liepen aanvallen op niets uit. Uiteindelijk kwamen we kort om een resultaat neer te zetten. Nu breekt nog een spannende periode aan, maar ik vertrouw erop dat we het gaan redden.”

Oefenmeester Stefan Jansen blijft optimistisch. ,,Tot aan de rust konden we Victoria Boys goed bijbenen. We beschikken over zeer jonge spelersgroep die hun krachten nog niet goed kunnen verdelen. Uiteindelijk was deze tegenstander vandaag te sterk voor ons. Hebben in de afgelopen periode wel vaak pech gehad; het kwartje viel steeds de verkeerde kant op. Aan de inzet ligt het niet, die is er voldoende. De uitslagen zijn nog steeds gunstig, maar we zullen toch echt zelf ook punten moeten gaan halen om in veiligheid te komen. Alles ligt dicht bij elkaar in het onderste gedeelte van de ranglijst. We wisten dat we een zwaar seizoen tegemoet zouden gaan, maar het vertrouwen is er om het goed af te sluiten.”