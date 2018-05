Be Quick kleurt rood en grijpt laatste strohalm

Liefst twaalf minuten blessuretijd telde scheidsrechter Oosterman uit Apeldoorn bij, maar Be Quick wist met negen spelers tegenstander Loenermark van zich af te houden. De Zutphenaren trokken in een hectische slotfase met 3-2 aan het langste eind.

Bij rust gaf niemand nog iets voor de kansen van de formatie van trainer Stefan Jansen. Loenermark leidde met 1-0 en Be Quick moest met tien man verder, nadat Nick Scharrenberg in de 43e minuut een rode kaart kreeg voor een onbesuisde actie. Echter de blauw-witten stroopten na de thee de mouwen op en kwamen via Saif Baig (2x) en Luuk Elsman (benutte strafschop) op een 3-1 voorsprong. Be Quick-aanvoerder Mark Becks kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart voor commentaar op de leiding.

Luuk Elsman schoot in de 54e minuut raak uit een strafschop en bracht zijn elftal daarmee op een 2-1 voorsprong. ,,Ja, dan staat er wel wat druk op, want schiet je mis dan kan het wel eens over zijn. Een belangrijk moment in de wedstrijd dus.”

Karakter

Trainer Stefan Jansen erg blij met de winst, maar baalde ervan dat de concurrentie ook punten behaalde. ,,Als we hadden verloren was het al voorbij geweest. Nu behouden we nog een kans om ons te redden. In de eerste helft zag het er niet goed uit. We kwamen met 0-1 achter en hebben na rust meteen risico genomen door met een man minder één op één te spelen. Mijn spelers hebben karakter getoond en zijn met tien man de strijd vol aangegaan.”