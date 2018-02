Be Quick verliest thuis van Brummen

Be Quick is er niet in geslaagd om Brummen een pootje te lichten. De formatie van oefenmeester Stefan Jansen ging in eigen huis met 0-3 onderuit.

Behalve de stralende winterzon viel er in de eerste helft maar bar weinig te genieten op sportpark Zuidveen. De thuisploeg voetbalde te onrustig en had alle moeite om de bal in de ploeg te houden. Ook Brummen kon hier maar weinig tegenover stellen. De gasten kregen via Stan Hurenkamp de grootste kans. De aanvaller werd door keeper Jesse Stoel vrij voor Be Quick-goalie Lars Metselaar gezet. Hurenkamp faalde echter hopeloos en schoof de bal naast het doel.

Tweede helft

Na de thee waren de beste mogelijkheden voor Brummen, maar de precisie ontbrak of de geel-blauwe brigade stuitte op de uitstekend keepende Metselaar. Een curieus moment brak de ban. Be Quick kreeg een vrije trap nadat arbiter Hoek voor buitenspel had gefloten.

Verdediger Michael Parauti wilde de bal richting doelman Metselaar schieten, zodat hij het spel kon hervatten. Parauti schoot de bal echter in de voeten van Hurenkamp, die optimaal profiteerde. Scheidsrechter Hoek vond het allemaal prima en keurde de treffer goed. Be Quick was duidelijk van slag na de openingstreffer. Na tweemaal defensief broddelwerk kon Brummen via Daan Ribbers en Rico van Ginkel simpel uitlopen naar 0-3.

Be Quick staat na de nederlaag op plek 12 in 4G. Brummen steeg naar de derde stek en is bovendien kansrijk voor de tweede periode.