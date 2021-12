Be Quick Zutphen pikt wangedrag niet en stuurt twee spelers de laan uit

Het bestuur van Be Quick spreekt van een ‘verschil in ziens- en (met name) handelswijze’ als oorzaak voor de breuk. Dit is voorgevallen na de met 4-1 verloren wedstrijd tegen PH op zaterdag 27 november. Daarin kreeg Be Quick drie rode kaarten. Behalve Kevin Ooms en Melvin Everts werd ook Okatan voortijdig naar de kant gezonden. ,,Ik denk dat het een kwestie van discipline is, dit had niets met de wedstrijd te maken’’, verklaarde Be Quick-trainer Wilco Klop die zaterdag in november.