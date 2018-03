Be Quick Zutphen walst moeiteloos over Almen heen

Almen dat met een frisse en jonge ploeg de competitie van 4E is ingegaan kon weinig weerstand bieden tegen de ervaren koploper. Na twaalf minuten keek Almen al tegen een 0-1 achterstand aan. Het was verdediger Melvin Everts die de 0-1 vanuit een vrije trap binnen kopte.

Na rust ging er meer vaart in het spel zitten en was het Joey Steenbergen die voor de 0-2 zorgde. Even later mocht Hermani de Andrade vanaf twintig meter de 0-3 in de touwen schieten. Tien minuten voor het einde was het opnieuw Joey Steenbergen die een goal achter zijn naam mocht schrijven en daarmee de 0-4 eindstand bepaalde.