Bergenvaarders Deventer krijgt na 32 jaar een nieuw elan

,,Wat energie betreft niet. Sterker nog: oud-voorzitter Ritse Reitsma (86) zal als erepresident nog steeds de bijeenkomsten openen. Dolf van Soest is als oud-politiecommissaris nog volop actief, afgelopen weekend was hij druk in de weer met SBS6 over de Putmoord. Janine van Harsselaar-Timmer trok zich al eerder terug, maar zat als politica meerdere keren in de Deventer raad. We hadden toch eigenlijk wel wat bijzonders in Deventer."

,,We vonden het tijd voor iets nieuws. Er was een teruglopend aantal leden, vooral vanwege overlijden. De groep was erg vergrijsd. We stonden voor de keuze: gaan we voor nieuw elan, of laten we het niet meer doorgaan? Dat is een serieuze discussie geweest. Samen met Clemens Hogenstijn en enkele oud-ondernemers hebben we gekozen voor een nieuwe lijn. Met een nieuwe lichting sprekers voor onze bijeenkomsten, die elke tweede maandag van de maand in de Keizerskroon zijn."

,,Onze inzet is dat het oude in het nieuwe wordt opgenomen. Dus kiezen we thema's die actueel zijn in Deventer, zoals de stadscampus bij het station, of de herontwikkeling rondom de A1. Daar voeren we pittige discussies over, die fungeren als een soort spiegel. En we kunnen concluderen dat de nieuwe lijn werkt. In de laatste maanden hebben we er tien leden bij."

,,De sociëteit telt ongeveer zeventig leden, onder wie veel oud-ondernemers en oud-politici. Die mensen hebben heel veel kennis over Deventer, ze weten hoe iets ontstaan is en waarom iets zo is. Die kennis willen we graag delen."