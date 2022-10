Bij ABS is er voldoende perspectief, ondanks blessures en bekernederlaag

Tweede klasse Marathon­man Ruben Bumkens wordt op 42-jarige leeftijd ‘s ochtends nog altijd fluitend wakker na een volledige wedstrijd in het eerste van Schalkhaar

Bang dat hij maandagochtend met spierpijn wakker zou worden is Ruben Bumkens (42) na een gehele wedstrijd tegen Lemelerveld (0-4) niet. Dat hij knetter fit is bewijst de teruggekeerde routinier opnieuw, al blijkt dat in zijn geval geen toeval. Dat de hekkensluiter in 2I na vorig seizoen een beroep op hem deed is direct ook een teken aan de wand.

16 oktober