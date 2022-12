Bij het duel tussen twee gelijken trekt Activia aan het langste eind tegen Klarenbeek

vierde klasse Drie penalty's, dat is een van de verhalen van de derby tussen IJssel­streek en Sallandia: ‘Dit kon echt niet’

Drie penalty’s had IJsselstreek nodig om aan de stadsderby tegen Sallandia een punt over te houden (2-2). De wedstrijd in Deventer was een echte burentwist met veel strijd, kleine opstootjes en een spannend scoreverloop.

20 november