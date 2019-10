Blauw Wit’66 niet in actie vanwege overlijden erelid

JUBILARIS Ketterink vlagde al 500 duels voor DEO uit Dijkhoek en is nog niet klaar

10:14 Vincent Ketterink (55) was dinsdag voor de vijfhonderdste keer assistent-scheidsrechter bij het eerste elftal van DEO. Het was geen onverdeeld genoegen, de club uit Dijkhoek trok in en tegen Bredevoort met 3-0 aan het kortste eind. Ketterink hanteert de vlag al sinds 1999 en is bezig aan zijn 21e seizoen.