Blauw Wit verovert koppositie door tweede zevenklapper binnen een week

vierde klasse Twello blijft titelkandi­daat ondanks misstappen tegen de ‘kleintjes’, winst op Almen betekent eerste plaats

‘Kampioen word je tegen de kleintjes’. Het is zo’n voetbalwijsheid als ‘maak je hem zelf niet, dan valt de goal aan de overkant’: het is nooit helemaal eenduidig of die stelling nou echt klopt. Als Twello aan het eind van het seizoen met de prijs staat te pronken in de vierde klasse E, dan gaat die vlieger in dit geval niet bepaald op.

2 april