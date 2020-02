Bruce Schotman blij met maatjes van Voorwaarts

,,Toevallig wees een collega van mij erop dat ik het aardig deed in deze rubriek. Ik was het nog niet tegengekomen en dacht zelfs dat dit klassement niet meer bestond", vertelt Schotman.

Topschutter

De aanvaller keerde afgelopen zomer terug op het oude nest, na een uitstapje van twee jaar naar CSV Apeldoorn. Met tien goals in de eerste seizoenshelft bewijst de topschutter meteen na zijn waarde voor de ploeg uit Twello, maar in 2020 is hij niet op schot.

Quote Natuurlijk is het lekker als je een goal meepikt, maar we winnen de wedstrij­den die we moeten winnen Bruce Schotman, Voorwaarts Twello

,,Ik maak er niet zo'n probleem van. Natuurlijk is het lekker als je een goal meepikt, maar we winnen de wedstrijden die we moeten winnen. Daarnaast zijn nu juist andere jongens belangrijk. We doen het echt samen, dat vind ik veel belangrijker."

Wennen aan hoofdklasse

Juist dat samenspel met zijn maatjes miste Schotman bij CSV. ,,Ik had er meer van verwacht. In mijn eerste jaar CSV moest ik wennen aan het hoofdklasseniveau. Ik gaf mezelf een tweede jaar, omdat ik vooruitging. Maar als team gleden we af. Bij CSV zijn altijd veel mutaties. Ook nu zouden weer veel spelers vertrekken, er hing een negatieve sfeer. We degradeerden, terwijl Voorwaarts juist promoveerde naar de eerste klasse. Hetzelfde niveau, terwijl ik bovendien weer kon samen spelen met de jongens die ik vanuit de jeugd ken."

Quote Het is heerlijk op het fietsje naar de club te gaan en samen met je vrienden te spelen Bruce Schotman, Voorwaarts Twello

Schotman heeft geen spijt. ,,Iedereen is betrokken bij deze club. En het is heerlijk op het fietsje naar de club te gaan en samen met je vrienden te spelen.” Het moet leiden tot een zorgeloos seizoen. ,,We voetbalden aanvankelijk goed, maar gaven te makkelijk goals weg. Inmiddels is het besef er dat er meer bij komt kijken. We moeten zorgen dat we niet in problemen raken en kijken van daaruit verder."

De top van het klassement: 1. Stan Heetkamp (Mariënheem, 24 x 1) 24; 2. Bruce Schotman (Voorwaarts, 10 x 2) 20; 3. Daan Hento (Witkampers, 13 x 1,5) 19,5.