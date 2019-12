Bruce Schotman nestelt zich naast Kiffen

Hattrickregen

Het regende hattricks dit weekend. Zo eiste Eduard Graaskamp in de wedstrijd tussen DEO en Erix de hoofdrol voor zich op (3-2). De aanvaller van de ploeg uit Dijkhoek maakte alle doelpunten, maar miste ook een strafschop waardoor zijn kwartet niet compleet was.

Jelle Macaré was op schot voor FC Zutphen. Waar hij vroeger vaak in de defensie acteerde, staat de rechtspoot tegenwoordig in de aanval geposteerd en dat lijkt de derdeklasser geen windeieren te leggen. Macaré schoot er drie in tegen het armtierige DVOV (9-1) en was daarmee goed voor een derde van de productie.