Brummen duwt Be Quick naar kelder

Na de thee leek het wel een schiettent achterin bij Be Quick. Het was enkel aan doelman Lars Metselaar te danken dat de Zutphense brigade in de wedstrijd bleef. Tien minuten voor tijd was de goalie eindelijk verslagen, maar ditmaal kreeg de thuisploeg hulp van een Be Quicker. Thuis Hurenkamp verschalkte zijn eigen doelman: 3-0. Ook Be Quick kreeg een doelpunt in de schoot geworpen. Brummen-goalie Jordi Plant liet een harde terugspeelbal van Niek Klein Kranenberg onder zijn voet door schieten, waardoor de Zutphense eer was gered. De 4-1 van Tjeerd Wagenaar in blessuretijd was alleen waardevol voor de statistieken.