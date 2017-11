Colmschate blijft winnen, WSV is deze keer het kind van de rekening

Colmschate-trainer Toine Rorije: ,,Halverwege de tweede helft maakte Kevin Manenschijn via een strafschop gelijk. Een paar minuten later maakte Wesley Hansler de winnende. Daarna kregen we, vanuit een scrimmage, nog kansen op de 3-1. Lekker. De flow waar in we zitten, drie competitieduels op rij gewonnen, hebben we door kunnen zetten.'' De druiven waren zuur voor zijn Apeldoornse collega, Roberto Klomp. De ploeg was na twee achtereenvolgende overwinningen in 2J op jacht naar meer succes in de beker. ,,Dit verlies hebben we aan onszelf te danken. De gemaakte afspraken werden niet nagekomen en we haalden ons niveau niet. En ja, dan scoren zij ook nog eens twee keer in drie minuten.''