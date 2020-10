Colmschate komt nét tekort, Activia delft weer het onderspit

,,Het was echt een zuur verlies. Ons plan was goed en we hadden een goede organisatie. Na een goede counter kwamen we op 1-0 voorsprong. Uit het niets krijgen we de gelijkmaker om de oren. In de tweede helft geven we bijna niks weg, maar dan krijgen we in de 86ste minuut op ongelukkige wijze de 1-2 om de oren. Voetballend is Robur echt wel de betere ploeg, maar we hadden hier echt wel een punt uit kunnen slepen. Toch is het goed om te zien dat we ook aan dit soort ploegen ons prima kunnen meten.’’ Noah Patty zorgde voor het doelpunt aan de kant van Colmschate.