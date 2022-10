Colmschate verslaat de koploper en kijkt eindelijk weer omhoog na jarenlange degradatiestrijd

Vierde klasse Topschut­ter Jorn Geerligs staat altijd op de goede plek voor Reünie

Met negen doelpunten in vier wedstrijden is Reünie-aanvaller Jorn Geerligs ook dit seizoen weer een van de smaakmakers in Borculo. Vorig weekend scoorde de rappe buitenspeler er vijf tegen Keijenburgse Boys, dit weekend was Geerligs binnen een twee minuten al doeltreffend tegen Erix. Mede door het doelpunt van de 27-jarige Borculoër won Reünie met 3-1.

16 oktober