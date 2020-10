Corona bedreigt ook AZC, duel met Colmschate van de baan

Ensing moet zijn stempel nog op Turkse Kracht zien te drukken

4 oktober Ondanks de matige competitiestart is iedereen bij Turkse Kracht Deventer gelukkig met de nieuwe trainer. ,,De ervaren Jacob Ensing is een man van de club en niet alleen van het eerste.” Dat laat Ensing meteen merken als hij begint over de staat van het veld.