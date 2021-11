Corona slaat hard toe bij voetballers Helios: ‘De hele selectie heeft het virus nu gehad, behalve ik’. Ook Heino en Raalte spelen niet

Het is niet voor het eerst dat Helios wordt getroffen door het gewraakte coronavirus. De Deventer ploeg heeft sinds deze week zes positieve besmettingen binnen de selectie. ,,Het was een kleine groep dinsdag op de training’’, erkent trainer Harry Decheiver.

De oud-prof van Go Ahead Eagles is nog steeds niet besmet en meteen ook het enige lid van de eerste selectie op sportpark Colmschate-Zuid dat het virus nog niet onder de leden heeft gehad. ,,Sinds het begin van de coronapandemie heeft elke selectiespeler van Helios het virus gehad. Inclusief de staf. Ik weet niet of dat voor de rest van het seizoen een voordeel is... Het zou kunnen, maar zaterdag kunnen we in ieder geval niet voetballen. We zitten samen in de auto, hebben wat broers in de selectie. We moeten risico’s op verdere verspreiding voorkomen en daarom spelen we niet.’’

Geen uitstel

De geluiden om de amateurcompetitie tijdelijk stil te leggen en pas na de winterstop weer verder te voetballen, worden steeds luider in de regio. Steeds meer voorzitters vinden de risico’s op besmetting te groot en zien scheefgroei in competities.

Decheiver is het daar niet mee eens. ,,Ik vind dat we vooral moeten doorvoetballen zolang dat verantwoord is. Als we nu stoppen, vrees ik dat het seizoen volledig voorbij zal zijn. In januari is corona immers echt nog niet voorbij. Er komen nog meer wintermaanden aan. Laten we vooral proberen op een gezonde manier verder te sporten. Dat lijkt me voor iedereen het beste.’’

SV Raalte

Gevoetbald wordt er zondag niet bij SV Raalte. Het duel van de Sallandse vierdeklasser met Sportlust Vroomshoop is afgelast. Corona heeft vat gekregen op de Raalter selectie. ,,We hebben meerdere besmettingen in de ploeg‘’, bevestigt trainer Hendri Zwinselman. ,,Van een aantal spelers is het nog afwachten, zij hebben de uitslag van hun test nog niet. Maar voetballen heeft nu geen zin. de training van donderdagavond hebben we ook afgelast. we gaan de problemen nu niet nog meer opzoeken.‘’

Heino

Dat hoeft Heino ook niet. De Sallandse eersteklasser kreeg donderdagmiddag de mededeling van de KNVB dat MASV vanwege de coronapandemie niet kan spelen zondag. De Arnhemse laagvlieger kampt met meerdere coronagevallen binnen de selectie. ,,Sportief gaat het hartstikke goed bij Heino‘’, aldus voorzitter Arjan Stegeman. ,,We staan er op meerdere fronten goed bij. Maar nu geen publiek meer bij wedstrijden, lege kantines, al die regeltjes waaraan iedere club moet voldoen. Het is voor iedereen een rottijd. Opnieuw.‘’

ABS

Woensdagavond ging ook de wedstrijd tussen Overwetering en ABS niet door vanwege corona. Bij de derdeklasser uit Bathmen waren meerdere spelers met klachten na een uitje naar Barcelona. Daarop werd geen risico genomen en het duel in Olst afgelast.

Het duel van ABS met Colmschate gaat zondag wel door. De testuitslagen van alle ABS-spelers bleken donderdag negatief, bevestigt trainer Hans van der Hoop.

De Gazelle

Of De Gazelle zondag het veld op gaat tegen Orderbos wordt nog bekeken. De Deventer vierdeklasser zou donderdagavond al in actie komen tegen Beekbergen, maar door dat duel in 4G is een streep gezet. De Gazelle kampt met meerdere coronagevallen binnen de selectie.