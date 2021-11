Corona slaat hard toe bij voetballers Helios: ‘De hele selectie heeft het virus nu gehad, behalve ik’

De oud-prof van Go Ahead Eagles is nog steeds niet besmet en meteen ook het enige lid van de eerste selectie op sportpark Colmschate-Zuid dat het virus nog niet onder de leden heeft gehad. ,,Sinds het begin van de coronapandemie heeft elke selectiespeler van Helios het virus gehad. Inclusief de staf. Ik weet niet of dat voor de rest van het seizoen een voordeel is... Het zou kunnen, maar zaterdag kunnen we in ieder geval niet voetballen. We zitten samen in de auto, hebben wat broers in de selectie. We moeten risico’s op verdere verspreiding voorkomen en daarom spelen niet.’’