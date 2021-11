Corona staat duels FC Zutphen en Deventer in de weg, ook waterpoloërs BZC en handbalsters Wijhe aan de zijlijn

Be Quick, ABS, Overwetering en De Gazelle kwamen eerder deze week al niet in actie. Op donderdag rolden de eerste afgelastingen voor het weekeinde alweer binnen.

Daar kwamen vrijdag weer nieuwe wedstrijden bij. In de zaterdag derde klasse komt FC Zutphen niet in actie tegen het Nijmeegse Waalstad waar het coronavirus de kop heeft opgestoken. De koploper uit Zutphen - van trainer Mark Horsman - speelde eerder in de week nog wel een bekerduel tegen eersteklasser Tubantia. FC Zutphen won met 2-0.

In zaterdag 4E is ook Terborg-Sportclub Deventer afgelast. Eerder was al bekend dat in dezelfde klasse Gorssel-Helios niet doorgaat vanwege corona bij de Deventer club.

Op de zondag zijn de duels MASV-Heino (1E), Raalte-Sportlust Vroomshoop (4G) en SHE-Go Ahead (5E) geschrapt.

Overige sporten

Schuurman BZC komt voor het tweede weekend op rij niet in actie, maar niet door positieve coronagevallen bij de Borculose eredivisionist. Volgens trainer Jeroen Kuilman moet het bij de oorspronkelijke tegenstander van morgen ZPB liggen. ,,Ik was met mijn assistent de wedstrijd aan het voorbespreken. Bij ons zijn er geen positieve gevallen. Bij drie zieken of drie positief geteste mensen vervalt de wedstrijd, dus er moet bij ZPB wat aan de hand zijn.”

De huidige nummer 10 in de rangschikking werkt volgende week een dubbel programma af met uitwedstrijden bij UZSC en De Zaan, maar ook daar heeft Kuilman zijn twijfels over. ,,Ik ben heel benieuwd of die wedstrijden wel doorgaan.”

Ook de handbalsters van Wijhe kunnen thuisblijven. De tweededivisionist moest afreizen naar Voorhout, maar bij de club uit Zuid-Holland houdt het coronavirus huis.

Ook de biljarttopper in de eredivisie driebanden tussen BC Bousema uit Lochem en SIS Schoonmaak is afgelast. Bij de Brabantse koploper zijn twee coronagevallen vastgesteld.