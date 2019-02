David Bos meldt zich in top tien na kwartet

Spitsuur voor verzorgers bij SHE tegen Basteom

11 februari Basteom leed zondag duur verlies in de uitwedstrijd tegen SHE: 2-1. Het was een confrontatie met matig voetbal, waarin sprake was van veel fysieke duels. De verzorgers moesten vaak de arena betreden om spelers op te lappen en Marco Reusken van SHE moest zelfs per brancard van het veld met een fikse knieblessure.