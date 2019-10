De bal houden is te duur na hattrick van invaller Jansen

,,Ik weet niet of dit voor Holten de allergrootste zege ooit is, maar ik kan me een dergelijke uitslag niet herinneren", blikt Jansen terug. ,,We kregen al na een paar minuten een strafschop en in de tien minuten na de openingsgoal kregen we totaal geen tegenstand. Achteraf hoorden we dat Davo veel blessures had."