De Harder hekelt mentaliteit bij deels spelersgroep Eefde en vertrekt: ‘Kon mijn ding niet doen’

Als De Harder in 2018 op degradatie uit de vierde klasse afstevent met Groen Wit zit de trainer met zijn handen in het haar. Hij vraagt zich hardop af wat hij nog meer kan doen om zijn selectie te prikkelen. Niet veel later regelt De Harder met Wesley Mulder een oud-rugbyinternational om zijn selectie wakker te schudden. Of het heeft geholpen, blijft in het midden, maar Groen Wit handhaaft zich. Die actie is De Harder ten voeten uit. Een fanatiekeling die alles uit de kast trekt als de situatie daar om vraagt.