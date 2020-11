De Hoven en trainer Tuinstra gaan na twee seizoenen scheiden

Tuinstra is bij De Hoven bezig aan zijn tweede jaar. In het door corona vroegtijdig beëindigde seizoen wist de Deventer oefenmeester met de De Hoven in de vijfde klasse als tweede te eindigen, waarna de Zutphenaren de mogelijkheid kregen om te promoveren. Dit seizoen is de promovendus gestart met vier punten uit drie duels.