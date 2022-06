De laatste ronde: het seizoen eindigt met de finales in de nacompetitie en korfballers KVZ gaan voor de titel

Vijfde klasse Sallandia haalt flink uit in kampioens­wed­strijd. ‘Het is ook terecht, we hebben het hele jaar bovenaan gestaan’

Sallandia kon zondagmiddag een punt zetten achter hun kampioenschap in de vijfde klasse. Het werd een uitroepteken. Op Sportpark De Zandweerd was geel-zwart van meet af aan de sterkere ploeg tegen Voorst. Als een troep leeuwen stortte de ploeg van Björn Rutten zich op de bezoekers, en liet pas los na vijf fatale beten. Dat de tegenstander nog een plaagstoot mocht uitdelen, was voor de statistieken: met 5-1 is Sallandia de overtuigende kampioen.

22 mei